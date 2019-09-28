Порошенко поблагодарил Волкера за его работу в Украине

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что вклад Курта Волкера в укрепление партнёрства между Киевом и Вашингтоном «трудно переоценить». Об этом он заявил в связи с информацией об отставке Волкера с должности спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины.



«Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США . Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии», — написал Порошенко в Facebook.



«С Куртом нам всем в Украине чувствовалось увереннее — и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США. Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, который не просто будет превзойти любом преемнику», — добавил он.



Порошенко также поблагодарил Волкера за годы его работы в Украине.

В качестве спецпредставителя США в Украине Волкер также вел переговоры о Донбассе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.



Ранее американские СМИ сообщили, что Волкер объявил о своей отставке на фоне скандала с президентом США Дональдом Трампом, вызванного информацией о его давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского. Источники утверждают, что Трамп несколько раз призывал Зеленского возобновить расследование против фирмы Burisma, в котором фигурирует сын его вероятного соперника на будущих выборах Джо Байдена Хантер.