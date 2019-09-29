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«ЛНР»: Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты

29 сентября 2019, 09:04

«ЛНР»: Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты

На территории временно неподконтрольной территории Луганской области в селе Красная Заря (после декоммунизации - Черногоровка) Перевальского района от взрыва боевой гранаты пострадали пятеро детей возрастом от семи до 13 лет. Об этом заявили в «народной милиции ЛНР».

Сообщается, что инцидент произошел 28 сентября - недалеко от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», – сказано в сообщении.

Утверждается, что дети находятся в лечебных учреждениях.

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Красная Заря Черногоровка
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взрыв гранаты
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ЛНР
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