МВД России просит 1 млрд рублей на выплаты за оформление паспортов жителям Донбасса

МВД решило повысить оклады сотрудникам миграционной службы, которые в Ростовской области занимаются оформлением российского гражданства жителям Донбасса. Об этом сообщает российский «Интерфакс».



В проекте постановления говорится, что на это потребуется дополнительное выделение 1,1853 млрд рублей из бюджета.



В 2019 году МВД попросит на эти цели 87,2 млн рублей, в 2020 году - 352,1 млн рублей, в 2021 году - 365,7 млн рублей, на 2022 год - 380,3 млн рублей, говорится в документе.



Доплаты предназначаются сотрудникам временного подразделения ГУ МВД России по Ростовской области. Ежемесячная дополнительная выплата должна составить три месячных оклада в соответствии с замещаемой должностью и льготным стажем службы для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца).