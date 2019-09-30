Кабмин хочет привлечь $50 миллиардов инвестиций за 5 лет

Кабинет министров в программе деятельности правительства устанавливает цель привлечь за пять лет 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, что должно позволить экономике Украины вырасти за указанный период на 40%. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.



«Мы подтверждаем, что в ближайшие 5 лет мы считаем реальным и ставим себе амбицию, прийти к такой ситуации, когда у нас экономика вырастет на 40%. Для этого необходимо привлечь где-то 50 миллиардов долларов инвестиций», — сказал он во время брифинга.



Кроме того, правительство ставит перед собой задачу создать 1 миллион рабочих мест.



«Мы должны создать такие условия, чтобы людям было комфортно начинать бизнес, свое дело, чтобы иностранным компаниям было бы интересно заходить в страну», — заявил Гончарук.



В программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады, также отмечается намерение Кабмина распределять новые поступления в бюджет по принципу 70/30, «где 70% будут инвестироваться в развитие экономики, 30% будет потрачено на социальное обеспечение».



«Для упрощения расчетов мы исходим из того, что 1% инклюзивного экономического роста дает нам примерно 15 миллиардов гривен поступлений в государственный бюджет», — отмечается в документе.



Во вступительной части программы среди основных планов перечислено приведение в надлежащее состояние всех основных дорог (24 тысяч км), развитие железной дороги и строительство пяти глубоководных портов и 15 аэропортов.