В Донецкой области силовики инсценировали убийство в рамках спецоперации - жительница Волновахского района спланировала убийство своего мужа-фермера. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.



«Установлено, что инициатором преступления является 36-летняя жительница Волновахского района. В связи с конфликтом из-за общего имущество женщина спланировала убийство своего мужа-фермера», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, обвиняемая наняла посредника - ранее судимого жителя соседнего города. Сумма вознаграждения, которую женщина пообещала заплатить - 30 000 долларов.



Сообщник вышел на подставного киллера.



«29 сентября, силовики провели инсценировку тяжкого преступления. Жертве якобы разбили голову битой на сельской дороге. Для правдоподобности 38-летнему потерпевшему нанесли специальный грим», - сообщили в полиции.



В этот же день во время передачи исполнителю его вознаграждения задержали посредника, а позже - и заказчицу убийства.



Деньги, которые получил киллер, изъяты. Обоим фигурантам инкриминируется ст. 14 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу).



Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.