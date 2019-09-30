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В Донецкой области силовики инсценировали убийство в рамках спецоперации

30 сентября 2019, 15:28

В Донецкой области силовики инсценировали убийство в рамках спецоперации

В Донецкой области силовики инсценировали убийство в рамках спецоперации - жительница Волновахского района спланировала убийство своего мужа-фермера. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.

«Установлено, что инициатором преступления является 36-летняя жительница Волновахского района. В связи с конфликтом из-за общего имущество женщина спланировала убийство своего мужа-фермера», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, обвиняемая наняла посредника - ранее судимого жителя соседнего города. Сумма вознаграждения, которую женщина пообещала заплатить - 30 000 долларов.

Сообщник вышел на подставного киллера.

«29 сентября, силовики провели инсценировку тяжкого преступления. Жертве якобы разбили голову битой на сельской дороге. Для правдоподобности 38-летнему потерпевшему нанесли специальный грим», - сообщили в полиции.

В этот же день во время передачи исполнителю его вознаграждения задержали посредника, а позже - и заказчицу убийства.

Деньги, которые получил киллер, изъяты. Обоим фигурантам инкриминируется ст. 14 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу).

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ТЕМЫ

Прочее
заказное убийство
Места
Волновахский район
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