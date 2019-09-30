Кабинет министров ставит перед собой задачу в течение пяти лет реинтегрировать в «современное украинское пространство» внутренне перемещенных лиц и жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Об этом говорится в программе деятельности правительства.



Для достижения цели в правительстве обещают создать условия для максимального упрощения доступа к административным услугам для ВПЛ и жителей оккупации.



«В частности, введем административную процедуру регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым, усовершенствуем механизмы, связанные с получением документов о гражданстве, образовании соответствующего уровня», — говорится в программе.



Также в Кабмине намерены создать соответствующие условия для поступления в учебные заведения граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольных территориях.



Правительство Алексея Гончарука обещает усилить функциональную способность учреждений здравоохранения Донецкой, Луганской и Херсонской областей с учетом дополнительной нагрузки, связанной с предоставлением медицинских услуг не только жителям этих месть, но и жителям оккупации.



Также анонсируется создание условий для получения льготного кредитования на покупку жилья для внутренне перемещенных лиц, а также получение ими жилья для временного проживания.



«Реализуем программы эффективной социализации внутренне перемещенных лиц в местных общинах, предусматривающие поддержку бизнеса, образовательных программ, участия в местной власти, решения вопроса обеспечения жильем», — отмечается в программе.