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ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Докучаевске и Донецке

01 октября 2019, 10:57

ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Докучаевске и Донецке

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые повреждения дома вследствие обстрела в Докучаевске и Донецке. Об этом сообщается в отчете миссии.

В неподконтрольный правительству Докучаевске на первом этаже многоэтажного дома на ул. Ватутина, 15 наблюдатели видели пробоины в окне и стенах.

«СММ видела две соответствующие пробоины: одна в диване, расположенном напротив вышеупомянутого окна, а вторая — в стене (с царапинами на обоях); по оценке, все от срикошетившей пули. Миссия определила, что повреждения образовались недавно вследствие попадания 12,7-мм пули», - говорится в отчете.

Жительница квартиры рассказала, что повреждение образовалось 27 сентября, когда она находилась дома.

На западной окраине микрорайона Трудовские в Петровском районе Донецка наблюдатели видели повреждения стены, осколки на земле и сломанные ветки деревьев на приусадебном участке у одноэтажного дома по ул. Петровского, 306.

На земле члены патруля миссии обнаружили хвостовой стабилизатор снаряда безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм).

Житель дома сообщил СММ, что повреждение образовалось в результате обстрела 28 сентября, в 18:30, когда он находился дома.

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