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Нардеп Требушкин назначил помощником продюсера, семья которого получила от города 11 млн гривен

01 октября 2019, 11:45

Нардеп Требушкин назначил помощником продюсера, семья которого получила от города 11 млн гривен

Избранный в округе №50 Донецкой области народный депутат и экс-мэр Покровска Руслан Требушкин нанял себе в помощники Владимира Пригладь, семья которого за время нахождения на посту мэра Требушкина получила от города более 11 млн гривен. Об этом пишет ИА «Вчасно».

Издание выяснило, что за последние три года Владимир Пригладь, его отец Виктор Пригладь и жена - певица Наталья Валевская заключили соглашения с мэрией и коммунальными предприятиями города на более чем 11 млн гривен на организацию праздников, концертов и их технического обеспечения.

Заказ из городского бюджета получали и артисты, которые были связаны с Пригладь.

Владимир Пригладь зарегистрировался частным предпринимателем осенью 2016 и заключил уже 14 договоров с различными бюджетными структурами Покровска на общую сумму в 6,1 млн гривен. Свою деятельность как ФОП прекратил в конце 2018 года.

В 2017 году прокуратура возбудила уголовное дело в рамках расследования закупки КП «Управление городского хозяйства» у Пригладь б/у автобусов по возможно завышенной цене. Позже дело было закрыто.

Кроме того, в июле 2019 году Отдел культуры и туризма Покровского городского совета закупил концерты Гарика Кричевского и Ирины Билык на сумму в 800 тысяч гривен.

Журналисты установили, что предприниматели Билык и Кричевский имеют один на двоих номер мобильного телефона: +380673829333. Этим же номером пользуется оформленная в качестве предпринимательницы певица Наталья Валевская и ее муж - продюсер Владимир Пригладь.

Во время избирательной кампании Наталья Валевская выступала на концертах в поддержку Требушкина в городах в пределах 50-го избирательного округа.

Владимир Пригладь оформлен помощником нардепа по срочному трудовому договору.

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