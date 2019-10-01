Как дети из Донецка и Луганска получают украинское образование ►

Образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» работают с 2016 года во многих украинских вузах. На подконтрольной Украине территориях Донецкой и Луганской областей таких центров уже сорок. Сколько же детей поступает с неподконтрольной территории в ВУЗы Украины? Растет ли их количество с каждым годом? И с какими трудностями сталкиваются родители и их дети, чтобы получать украинское образование?



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