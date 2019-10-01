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Компания Ахметова заключила мирное соглашение о продаже «Укртелекома»

01 октября 2019, 15:22

Компания Ахметова заключила мирное соглашение о продаже «Укртелекома»

Компания SCM Рината Ахметова заключила мирное соглашение с компанией Raga Establishment, которая приватизировала «Укртелеком». Все судебные споры между компаниями договорились прекратить. Об этом говорится в сообщении пресс-службы SCM.

В 2011 году Raga Establishment приватизировала «Укртелеком», пишет «Громадське».

Впоследствии SCM приобрела у Raga «Укртелеком», однако этот договор пытались разорвать из-за того, что Raga не выполнила условий приватизационного соглашения. После этого Raga подала в Лондонский арбитраж на SCM. Судебные споры было решено прекратить.

Во времена президентства Януковича, в 2011 году, «Укртелеком» выкупил единственный участник торгов — компании «ЕСУ», которым владела австрийская компания EPIC.

SCM Рината Ахметова приобрела «ЕСУ» через два года после тендера.

В 2015 году «Укртелеком» взял на себя обязательства выкупить у двух госбанков (Ощадбанка и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании «ЕСУ» (дочка SCM) на сумму 2 млрд гривен.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив — «Тримоб», поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга закончились еще в середине марта 2017 года.

В феврале 2019 года Ощадбанк подал против «Укртелекома» иск в Хозяйственный суд на 1,1 млрд гривен по делу об облигациях «ЕСУ».

25 июля 2019 года Ощадбанк сообщил, что выиграл дело против «Укртелекома» в Верховном суде на 1,5 млрд гривен.

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