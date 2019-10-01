В посольстве США надеются на скорейшее освобождение журналиста Асеева

В посольстве США в Киеве выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемого боевиками донецкого журналиста и публициста Станислава Асеева. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.



«Наши сердца со Станиславом Асеевым в день его рождения. Поддерживаемые Россией силы удерживают Станислава за решеткой в течение последних двух лет за то, что он просто сообщал о насилии и несправедливости в так называемой ДНР. Мы надеемся на его скорое освобождение», - говорится в заявлении.

Станислав Асеев работал в неподконтрольном украинским властям Донецке под псевдонимом Васин. В 2017 году он был задержан группировкой «ДНР» удерживается боевиками.



17 августа на телеканале «Россия 24» вышел сюжет под названием «Украинский журналист-шпион», в котором Асеев якобы признался в сотрудничестве с украинской разведкой.



Украинские и международные медиаорганизации возмутились показом в эфире российского канала интервью с Асеевым. Они высказали сомнения в правдивости признания журналиста и подозревают, что он сделал это под давлением.