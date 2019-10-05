В Донецке слышали мощные взрывы. «ДНР» не комментирует

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня утром прогремели как минимум два мощных взрыва, которые были слышны во многих районах города. Об этом в местных сообществах сообщают пользователи соцсетей.
Отмечается, что один из взрывов произошел примерно в 10:30.
Из-за этого сработали сигнализации машин. Некоторые люди написали, что у них задрожали окна в квартирах.
Кроме того, три сильных взрыва вчера вечером слышали в разных районах Донецка.
В группировке «ДНР» сообщения о взрывах никак не комментируют.
Происхождением взрывов вчера вечером у своих подписчиков интересовался «депутат ДНР» Владислав Бердичевский.