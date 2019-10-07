Спикер Рады назвал «красные линии» по новому закону об «особом статусе» Донбасса

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что во время подготовки нового закона об «особом статусе» Донбасса не будет перейдена ни одна «красная линия».



«Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса», — сказал Разумков в эфире телеканала «Украина».



Спикер Рады заверил, что никто не будет нарушать «красные линии», которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.



«Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства», — отметил Разумков.



По его словам, для того, чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об «особом статусе» будет предусматривать федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров.



Он также надеется, что переговоры в «нормандском формате» смогут дать толчок, который поможет выйти из тупика. Разумков также отметил, что при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, полиции, которые там будут находиться.



«Это украинская территория и на ней будут сохраняться законы Украины. А за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы Украинского государства. Я уверен, что к нему присоединятся и представители организации ОБСЕ, и журналисты, которые тоже очень часто участвуют в этом процессе. Я уверен, что мы таким образом, к сожалению, не быстро, но сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем на протяжении уже нескольких лет, и сможем начать реализовывать Минские договоренности. И таким образом, выполняя те пункты, указанные в Минске, выйдем на возвращение, в первую очередь, людей и своих территорий», — подчеркнул он.