На блокпосту под Мариуполем задержали автомобиль с боеприпасами

На одном из блокпостов возле Мариуполя военнослужащие выявили факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов. Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе, во время визуального осмотра одного из автомобилей нацгвардейцы нашли три магазина от АК-74, патроны калибра 5,45 мм (90 штук), штык-нож к АК-74 и предмет, похожий на сигнальный пистолет.



Человек (без указания пола), который перевозил боеприпасы, задержан и передан работникам Национальной полиции Украины для дальнейшего выяснения обстоятельств.