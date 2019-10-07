В «Слуге народа» рассказали о пользе выборов на Донбассе, даже если они не будут признаны

Нардеп фракции «Слуга народа» Богдан Яременко видит позитив в идее о проведении выборов на Донбассе. В интервью «РБК-Украина» он описал один из позитивных сценариев для Украины в случае, если выборы не будут признаны демократичными и соответствующими украинскому законодательству.



«При всей сложности проведения выборов после деоккупации, в них есть логика. Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины, - считает Яременко. - Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР"».



Он предположил, что итоги выборов вследствие вмешательства Москвы вовсе не будут иметь никакого значения для Украины.



«…А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т.д. А на сегодня любой контакт с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности», - рассказал Яременко.



При этом он подчеркнул, что его размышления касаются «условно позитивных сценариев» в том случае, если выборы не будут признаны законными.