«ЛНР» вместо аэропорта открыла парк с оружием, которое нарушает Минские соглашения

Группировка «ЛНР» в воскресенье открыла парк «Патриот» на территории бывшего Луганского аэропорта. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



Место позиционируется как «военно-патриотический парк культуры и отдыха», который был создан «по инициативе и при поддержке» главы «ЛНР» Леонида Пасечника. Присутствующий на открытии Пасечник выразил надежду, что это место станет центром «военно-патриотического воспитания молодежи».



Сепаратистский сайт «ЛИЦ» отмечает, что в парке разместили несколько сотен образцов оружия и военной техники, которые находятся на вооружении «ЛНР», в том числе танки, ствольная артиллерия, минометы, зенитные установки и многое другое.



На опубликованных видео видно, что военная техника стоит на взлетной полосе. В частности, присутствует тяжелое вооружение, размещение которого нарушает Минские соглашения.

В конце сентября миссия ОБСЕ зафиксировала скопление запрещенного вооружения на территории бывшего Луганского аэропорта.