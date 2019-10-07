СБУ: В Харькове чиновница проводила идентификацию переселенцев за деньги

В Харькове заведующая отделением одного из государственных банков систематически требовала от переселенцев деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«За каждого «клиента» на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 гривен за каждое продление начислений. Чиновница, с нарушением действующего законодательства, насчитывала пенсии гражданам, продолжали жить во временно оккупированных районах Донбасса», - говорится в сообщении.



В рамках отрытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение руководительницей отделения неправомерной выгоды на общую сумму почти пятнадцать тысяч гривен.



Продолжаются следственно-оперативные действия.