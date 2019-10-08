ОБСЕ зафиксировала новые мины в Донецкой области

Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировала новые противотанковые мины возле села Нижнее Лозовое в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«БПЛА впервые зафиксировал 30 противотанковых мин в канаве к западу от автодороги и еще 30 мин, установленных в 3 ряда в поле к западо-юго-западу от этой автодороги. По оценке, все мины принадлежат вооруженным формированиям», - говорится в отчете.



Здесь же беспилотник миссии вновь зафиксировал 63 противотанковые мины (ТМ-62) поперек автодороги М03, 40 противотанковых мин в поле к востоку от это автодороги, а также 26 противотанковых мин в полях к востоку и западу от этой дороги.



Кроме этого, в миссии напомнили о 39 противотанковых минах, установленных на автодороге М03 возле села Луганское, и в соседних полях. По оценке миссии, мины принадлежат Вооруженным силам Украины.