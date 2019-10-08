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Сайдик заявил, что не планирует комментировать тему Крыма до пенсии

08 октября 2019, 14:34

Сайдик заявил, что не планирует комментировать тему Крыма до пенсии

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик отказался высказать свою позицию относительно аннексии Крыма Россией. Это произошло на международном форуме в австрийском Зальцбурге, передает «Укринформ».

Во время дискуссии Сайдика попросили прокомментировать, не было ли ошибкой проведение Россией «выборов» на оккупированных территориях Украины, одновременно с «референдумом» в Крыму в 2014 году. В ответ спецпредставитель ОБСЕ заявил, что не комментирует тему Крыма.

«Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности — Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», — сказал дипломат.

Позже Сайдик еще раз взял слово, чтобы добавить «объективности» в крымском вопросе. В частности, он сказал, хотя и не говорит о Крыме, но присутствующим следует знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился «в составе Российской Федерации», затем 37 лет — с 1954 года по 1991 год — в составе Украинской ССР, «а до этого была Российская империя».

Присутствовавший на форуме посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение по поводу такой позиции спецпредставителя председателя ОБСЕ. «Я был удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса. Надеюсь, что ему просто не хватило времени на полный ответ», — заявил он «Укринформу».

ТЕМЫ

Люди
Мартин Сайдик
Места
Крым

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