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Военный прокурор предупреждает бойцов ВСУ и прибывших в Золотое ветеранов об ответственности

08 октября 2019, 22:01

Военный прокурор предупреждает бойцов ВСУ и прибывших в Золотое ветеранов об ответственности

Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак обещает надлежащую правовую реакцию на любые правонарушения, которые могут быть совершены в Золотом (Луганская область), как прибывшими туда гражданскими в отношении украинских военных, так и военнослужащими в отношении демонстрантов.

В эфире радио НВ во вторник вечером, комментируя возможное развитие ситуации в Золотом, куда прибыла группа граждан-ветеранов войны на Донбассе, которые считают разведение войск от линии соприкосновения сторон неправильным шагом, Чумак сказал: «Если противодействие будет совершаться гражданами Украины мирным способом путем проведения митингов и демонстраций, если не будет применяться сила, это абсолютно нормально. Пока они не будут совершать действия, касающиеся уголовных правонарушений, это их право — говорить, с чем они согласны, или нет», сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, главный военный прокурор подчеркнул: «Если какие-то действия уголовного характера будут совершаться военными по отношению к этим людям, на это тоже будет реагирование, если эти люди будут совершать какие-то действия по отношению к военнослужащим, и (действия) будут попадать под признаки правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом, тут тоже надо будет реагировать».

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское и г.Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

6 октября лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать населенный пункт в случае отвода украинских войск. В видеообращении, опубликованном на странице «Нацкорпуса» в YouTube, он заявил: «Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого».

При этом Билецкий подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска». Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Уже вечером 8 октября Билецкий заявил, что ветераны останутся на линии столкновения у Золотого до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и «формулы Штайнмайера», либо до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все-таки состоится. «Если армия будет отведена, мы остаёмся ровно до тех пор, пока армия не вернётся в эти украинские населенные пункты», — сказал он.

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