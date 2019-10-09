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Депутат Деркач обнародовал информацию о влиянии посольства США на НАБУ

09 октября 2019, 10:49

Депутат Деркач обнародовал информацию о влиянии посольства США на НАБУ

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава в течение нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

На пресс-конференции в Киеве Деркач обнародовал документы, среди которых переписка между сотрудниками НАБУ и представителями дипломатических миссий иностранных государств в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 УК Украины «Государственная измена». По словам депутата, документы ему передали журналисты-расследователи.

По словам парламентария, эти документы он уже передал в Госбюро расследований и Генпрокуратуру. Также он инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

В частности, документы, которыми располагает Деркач, могут свидетельствовать о том, что Углава через свою помощницу Полину Чиж передавал посольству США информацию, которая, по его словам, является важной частью «пазла» вмешательства в выборы в США и международной коррупции.

«Неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анны Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ», — отметил Деркач.

Также депутат обнародовал письмо, в котором Чиж получила указание от Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и собственника компании Burisma Group Николая Злочевского.

Деркач также обнародовал суммы средств, перечисляемых представителям «Burisma Group», среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, всего в пользу Хантера Байдена, Александра Квасневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила не менее 16,5 миллиона долларов.

При этом Деркач утверждает, что международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия пятого президента Петра Порошенко.

Кроме того, он обнародовал документы, которые, как утверждается, указывают на незаконный сбор НАБУ личных данных по бывшему генпрокурору Виктору Шокину и его семье.

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