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При дальнейшем разведении зона без войск увеличится. Туда войдут населенные пункты, подконтрольные боевикам и Киеву

09 октября 2019, 12:21

При дальнейшем разведении зона без войск увеличится. Туда войдут населенные пункты, подконтрольные боевикам и Киеву

Заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что при разведении сил на Донбассе в «серую зону» могут войти как населенные пункты, которые контролируют боевики, так и те города и поселки, которые находятся под контролем украинской армии. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Журналисты показали Бондарю проект разведения войск на Донбассе, который оказался в их распоряжении. Согласно ему, в зону могут попасть Широкино, Пески, Гранитное и другие пункты. В демилитаризованную зону войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское. Замкомандующего ООС ответил, что это лишь один из вариантов.

«Противник тоже будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников — из тех населенных пунктов, которые пока не контролируются ВСУ», — отметил Бондарь. Он добавил, что все эти вопросы должны будут рассматриваться Трехсторонней контактной группе и в «нормандском формате».

«Пока мы планируем завершить три участка (Золотое, Петровское, Станица Луганская — прим.), а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской или противоположной стороной. Пока обсуждения по другим участкам не было», — резюмировал замкомандующего ООС.

Бондарь заверил, что на участках у Золотого и Петровского военные готовы к разведению, но оно до сих пор не состоялось из-за обстрелов боевиков.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.

Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Следующая попытка разведения войск состоится через

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