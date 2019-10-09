В Кремле оценили возможность «нормандской» встречи в случае срыва разведения войск

Проведение встречи в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция) в случае, если разведение сил на Донбассе не состоится, будет зависеть от решения лидеров четырех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.



«Все будет зависеть от решения глав государств, но давайте с вами дождемся итогов — сорвется — не сорвется, давайте дождемся по чьей вине будет сорвано, но в целом разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации Минских договоренностей», — сказал Песков.



На вопрос, возможна ли встреча без разведения сил, Песков ответил: «это решение президентов». Он добавил, что «в не последнюю очередь» это зависит и от позиции президента РФ.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивала на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».