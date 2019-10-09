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Горсовет Северодонецка не будет обращаться к Зеленскому с требованием «Нет - капитуляции»

09 октября 2019, 22:55

Горсовет Северодонецка не будет обращаться к Зеленскому с требованием «Нет - капитуляции»

Северодонецкий городской совет не будет обращаться к Зеленского с требованием «Нет - капитуляции». Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

Он отметил, что во время заседания Северодонецкого городского совета, один из депутатов предложил принять обращение к президенту Украины Владимира Зеленского, с требованием «Нет - капитуляции».

«Вопрос не рассматривался. Депутаты не поддержали сопротивление разведению сил в Золотом. Подчеркиваю, мы хотим мира », - отметил Комарницкий.

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