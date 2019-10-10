ОБСЕ: В ходе обстрела в Старомихайловке повреждены стоматологи, детсад и четыре дома

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали в подконтрольном «ДНР» пгт Старомихайловка повреждения стоматологической клиники, детского сада и четырех домов в результате обстрела. Об этом сообщается в отчете миссии.



Команда СММ, которую сопровождал член вооруженных формирований, в стоматологии видела разбитое окно, следы от осколков на стене и мебели, а также две пробоины в бетонном заборе и две воронки в асфальтовом покрытии дороги.



Медицинский персонал рассказал наблюдателям о том, что обстрел произошел вечером 6 октября и в тот момент в клинике находился один из сотрудников.



Патруль миссии не смог детально осмотреть поврежденное здание детского сада на ул. Калинина, 5А из-за ограничения свободы передвижения СММ боевиками. Наблюдателям удалось увидеть разбитое окно и следы от осколков на юго-западной стене двухэтажного здания детского сада.



Также миссия зафиксировала повреждения домов и сараев на ул. Октябрьской, 28, 30, 34, двух квартир по адресу ул. Гагарина, 9/1 и 9/2.



По оценке СММ, все повреждения образовались недавно, однако установить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным.



Жители домов и сотрудники стоматологической клиники сообщили наблюдателям, что обстрел произошел 6 октября.