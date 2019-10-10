Зеленский: Начальник Генштаба спрашивает по утрам, «отвечать» на Донбассе или нет

Президент Владимир Зеленский рассказал, что по утрам начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак спрашивает у него о военных операциях на Донбассе.



Во время пресс-марафона Зеленский предложил журналистке, которая спросила, не являются ли его поездки в регионы популизмом, «поменяться с ним местами». «Я хочу, чтобы вы начали с того, что с 8:00 утра вам будет звонить Хомчак», — начал президент.



Далее Зеленский озвучил некоторые вопросы, с которыми к нему обращается начальник Генштаба: «Что делаем сейчас? Отвечаем или не отвечаем?; Что с парнями, как забрать? Он лежит на той территории; Троих разведчиков отправлять? А кто из них вернется? Могут вернуться не все».

Во время речи на День независимости Зеленский рассказал, что каждое утро Генштаб присылает ему СМС со сводкой из Донбасса.