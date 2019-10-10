Зеленский не знает о предложениях признать Крым российским в обмен на возвращение Донбасса

Президент Владимир Зеленский уверяет, что ни в одном из переговорных форматов не было речи о том, что в обмен на освобождение Донбасса Украина признает Крым российской территорией.



«Что касается предложений "давайте мы вам отдадим оккупированную территорию Донбасса, а вы нам — Крым" — никогда ни одного разговора по этому поводу не было. Мало того, я даже не слышал этих намеков в любом формате», — сказал Зеленский во время пресс-марафона.



В целом, по словам президента, в сейчас переговоры с Россией идут в нескольких форматах: «По телефону — по поводу возвращения пленных, которые на территории России, в Минском формате — по поводу Донбасса, и о Крыме там речь не идет, и в "нормандском формате", о чем мы слышим только предстоящей даты встречи».



Зеленский также пообещал, что на встрече в «нормандском формате» он обязательно будет поднимать вопрос о Крыме.