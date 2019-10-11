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«Схемы»: Хорошковский неоднократно приезжал в Офис президента после победы Зеленского

11 октября 2019, 10:27

«Схемы»: Хорошковский неоднократно приезжал в Офис президента после победы Зеленского

Экс-глава Службы безопасности Украины и бывший вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и посещать Офис президента. Об этом говорится в расследовании проекта «Радио Свобода» «Схемы».

Только с начала октября журналисты смогли зафиксировать два визита Хорошковского на Банковую.

«Схемы» сняли, как в последний день сентября Валерий Хорошковский прилетел на частном самолете из Лондона поздно вечером в аэропорт «Киев», где его встречал кортеж с охраной.

Уже на следующее утро, 1 октября, «Схемы» зафиксировали, как этот же кортеж Хорошковского следовал в направлении Офиса президента. Сначала машины проехали арку, которая ведет к его боковому заезду, а уже через 2 часа с нее выехали.

9 октября журналисты заметили, как самолет, которым пользуется Хорошковский прилетел из Турции.

Позже «Схемы» зафиксировали, как ведомственная машина Skoda уехала из Офиса президента, заехала в подземный паркинг здания, где, по данным редакции, располагается офис Хорошковского, и где ведомственную машину ждала его охрана, после чего она быстро уехала с закрытого паркинга и вернулась на Банковую, заехав через боковой заезд в Офис президента.

«Получается, что после избрания Зеленского президентом в Украину вернулся политик и бизнесмен эпохи Януковича, который последние 5 лет просиживал за рубежом, и не принимал никакого участия в публичной политике, самолет которого за это время чаще фиксировали в Москве, чем в Киеве. Хорошковский имеет давнюю связь с самим Владимиром Зеленским — еще со времен, когда тот транслировал свой "Вечерний Квартал" на телеканале "Интер" — и давал концерты на празднике СБУ. И теперь, мы фиксируем, что прилетая в Киев, в первую очередь Хорошковский идет на Банковую в офис Зеленского теперь уже президента», — говорится в материале «Схем».

Во время пресс-марафона в четверг Зеленский заявил, что «не скрывает» встречи с Хорошковским. Президент отметил, что обсуждал с бывшим чиновником времен Януковича «очень серьезный вопрос», о котором пока не может рассказать публично. Зеленский заверил, что речь не идет о государственной должности для Хорошковского или о «теневых договоренностях».

По информации «Схем», Хорошоковский может заниматься курированием российских банков в Украине. Журналисты зафиксировали, как вместе с Хорошковским прилетали его давний соратник, а ныне советник главы российского «Сбербанка» в Украине Ярослав Порохняк, и президент украинского представительства «Альфа Банка» Александр Луканов.

Сам Хорошковский в комментарии «Схемам» сказал, что не влияет на деятельность российских банков в Украине. Факт перелета с Порохняком и Лукановым он назвал частным визитом. Бывший топ-чиновник подчеркнул, что о причинах его визита в Офис президента общественности станет известно позже. 

ТЕМЫ

Люди
валерий хорошковский Владимир Зеленский

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