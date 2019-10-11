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Российские телеканалы стали меньше упоминать Украину после замечания Путина

11 октября 2019, 10:49

Российские телеканалы стали меньше упоминать Украину после замечания Путина

Российские центральные телеканалы прислушались к просьбе президента России Владимира Путина не выставлять Украину и украинский народ «в невыгодном свете». К такому выводу пришли «Ведомости», опираясь на данные мониторинга.

3 октября Путин раскритиковал российское телевидение из-за освещения событий в Украине. По просьбе «Ведомостей», компания «Медиалогия» подсчитала общее количество упоминаний Украины, ее властей и жителей в эфире Первого канала, НТВ и «России 1» за 4-6 октября.

Так, за 4-6 октября этот показатель составил 187, пиковое значение — 118 упоминаний — «Медиалогия» зафиксировала 4 октября, когда об Украине говорили в том числе в связи с митингами и с разговором президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Для сравнения, 27-29 сентября, когда СМИ обсуждали переговоры Трампа и Зеленского, общее число упоминаний Украины составило 206.

Некоторые программы после слов Путина сместили акценты. Так, «Центральное телевидение» на НТВ 5 октября обсуждало митинги националистов и пятого президента Петра Порошенко. При этом издание допускает, что «смещение акцентов обусловлено повесткой этой недели».

Представители упомянутых российских каналов не ответили на запрос «Ведомостей».

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