Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ

Жители временно неподконтрольных районов Донецкой области, которые проводят опрос, так называемую перепись населения на той территории, сообщили, что им нельзя общаться с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Такой ответ наблюдатели получили 9 октября от пятерых женщин, которые проводят опрос в школе неподконтрольного поселка Александровка. В отчете Миссии не указано, кто, со слов женщин, запретил им общаться с ОБСЕ.



Около 30 жителей Александровки подтвердили наблюдателям, что опрос проводится и некоторые из них уже предоставили свою информацию.