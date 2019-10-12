Собор Элладской церкви решил признать ПЦУ

Внеочередной собор Элладской православной церкви решил признать Православную церковь Украины. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.



Он отметил, что Грецию и Украину связывают «много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества».



«Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными церквями Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!» – уверен предстоятель ПЦУ.



Митрополит Епифаний надеется на свой визит в Афины в недалеком будущем, чтобы лично выразить признательность архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму, иерархам и всей полноте Церкви Греции.



В свою очередь, представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор на странице в Facebook также сообщил о признании Элладской православной церковью автокефалии ПЦУ.



«12 октября, на внеочередном заседании Собор Элладской православной церкви признал автокефалию Православной церкви Украины. Решение принято под председательством главы Собора и предстоятеля Церкви Греции блаженнейшего Архиепископа Иеронима», - написал он.



Таким образом, по словам священника, одна из крупнейших православных церквей мира официально подтвердила законность действий Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.