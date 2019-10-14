В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки

Cостояние жителей, получивших ранения в результате детонации взрывоопасных предметов в неподконтрольных украинским властям Донецке и Старобешево 12 октября, оценивается как стабильное. Об этом сообщает «минздрав» при группировке «ДНР», передает ДАН.



«У всех пациентов состояние стабильное. Мужчина еще находится в реанимации, одна женщина переведена в палату, еще одна — в городскую больницу № 9. Пострадавший мальчик находится в Старобешево, ему ампутировали два пальца полностью и один частично», — отмечается в сообщении.



В субботу «ДНР» сообщила о двух происшествиях с детонацией взрывчатки, в результате которых пострадали четыре жителя.