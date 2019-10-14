Зеленский рассказал о беспечной жизни украинцев до 2014 года

Президент Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область поздравил военнослужащих с Днем защитника Украины. Трансляция выступления велась на странифе Офиса президента в Facebook.



Во время выступления Зеленский отметил, что «были времена, когда всей страной мы жили чересчур беспечно». По словам президента, тогда казалось, что война является чем-то очень далеким. «В то время государство или мало, или вообще не беспокоилась о собственном войске», — добавил он.



Зеленский подчеркнул, что для понимания той «недальновидности и наивной детской доверчивости» Украине пришлось заплатить «чересчур дорогую цену»: утрата части территорий и тысяч людей. Президент пояснил, что имеет в виду аннексию Крыма и войну на Донбассе.



Зеленский подчеркнул, что Украине удалось «родиться во второй раз». «Встать на ноги, обтрусить пыль и сказать: "Нет, не дождетесь"», — добавил президент.





После речи Зеленский вручил военнослужащим государственные награды.