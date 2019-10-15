Суд в Латвии конфисковал 30 млн долларов, которые связывают с экс-чиновниками Украины

Суд в Латвии признал преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принял решение об их конфискации. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.



«Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи. Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне», - говорится в сообщении.



Представитель Генеральной прокуратуры Латвии Лаура Маевска сообщила агентству BNN, что судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда 14 октября отменила решение суда Видземского предместья Риги и признала незаконно нажитыми арестованные денежные средства в размере 29 млн евро, передает «Интефакс-Украина».



Эти денежные средства находятся в настоящее время на счете нерезидента в Regionala investiciju banka. Их решено перечислить в госбюджет.



Уголовный процесс был начат 25 октября 2016 года по подозрению в легализации незаконно нажитых средств в крупном размере через счета нескольких нерезидентов, открытые в указанном банке. По делу продолжается досудебное расследование, которое ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.



Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что эти 29 млн евро коалиция может распределить на приоритетные меры.



По его словам, если эти деньги будут доступны, работа правительства и коалиции упростится, потому что есть сферы, в которых пригодилось бы большее финансирование.