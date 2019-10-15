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Российский суд смягчил приговор гражданину Украины по делу о шпионаже

15 октября 2019, 12:19

Российский суд смягчил приговор гражданину Украины по делу о шпионаже

Верховный суд РФ снизил гражданину Украины Константину Давыденко, осужденному по обвинению за шпионаж в пользу украинских спецслужб, срок наказания с 10,5 лет до 7 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Приговор Верховного суда Крыма в отношении Константина Давыденко изменить, <...> назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - огласил в понедельник решение судья.

Таким образом, Верховный суд РФ назначил Давыденко наказание ниже низшего предела, так как статья за шпионаж предусматривает от 10 до 20 лет заключения. Как объяснил такое необычное для РФ решение адвокат Константина Давыденко Дмитрий Динзе, решение принято из-за проблем со здоровьем украинца и содействия следствию.

«Смягчил в связи с ухудшением здоровья [у него подозрение на диабет], положительных характеристик личности и помощи следствию», - сказал Динзе журналистам.

В то же время он подчеркнул, что Давыденко не заключал сделок со следствием, только оказывал помощь.

Константина Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. По данным ФСБ, он «целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России».

«Верховный суд» Крыма в июне 2019 года приговорил Давыденко к 10,5 годам лишения свободы. Украинца признали виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), дело рассматривалось в закрытом режиме.

ТЕМЫ

Места
Россия Крым
Прочее
Шпионаж
Люди
Константин Давыденко

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