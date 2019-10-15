«ДНР» решила провести «клон» инвестиционного форума Зеленского. Участников не называют

Группировка «ДНР» объявила о проведении «Донецкого международного инвестиционного форума». Анонс события появился в сепаратистских СМИ сегодня.



Мероприятие должно состояться 28-29 октября. Основная часть форума пройдет в гостинице Shakhtar Plaza в Донецке. Также был указан сайт форума doninvest-forum.ru. Сервис Whois показывает, что он был зарегистрирован 5 дней назад.



На сайте не указаны участники и спикеры мероприятия, раздел «Новости» пока тоже пуст. При этом есть кнопка «Принять участие» и опубликована программа форума.



В частности, в секции «Экономический потенциал Донбасса» авторы программы форума признают, что до 2014 года продукция предприятий машиностроительной отрасли поставлялась во множество стран Европы и СНГ, а также в Иран, Бразилию, Египет, Индию, Афганистан, Корею, Кубу. В настоящее время основная часть продукции предприятий экспортируется в РФ, отмечается в программе.



Отметим, что 29 октября в Мариуполе состоится международный инвестиционный форум «RE:Think. Invest in Ukraine», который проводится под эгидой президента Владимира Зеленского. По словам организаторов, в форуме примут участие более 350 гостей, среди которых — представители правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, бизнеса, молодые лидеры и СМИ.