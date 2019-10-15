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ТКГ не согласовала новый график разведения сил на Донбассе

15 октября 2019, 18:45

ТКГ не согласовала новый график разведения сил на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом, однако стороны не отказываются от этих планов. Об этом спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик, передает «Интерфакс».

«К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем», — сказал он.

При этом представитель ОБСЕ отметил, что ТКГ не удалось согласовать новый график разведения. «График обсуждался, но стороны к консенсусу не пришли», — сказал Сайдик.

В свою очередь украинская сторона обвинила боевиков группировок «ДНР»/«ЛНР» в обтрелах участков разведение в Петровском и Золотом, что мешает началу разведения сил.

«Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках», — заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. Она добавила, что незаконные вооруженные формирования в нарушение Минских соглашений продолжают размещение танков и минометов вдоль линии соприкосновения.

При этом представитель России в ТКГ Борис Грызлов обвинил в срыве процесса разведения войск украинскую сторону. «Процесс должен был начаться 7 октября. Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, вооруженные силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева», — цитирует Грызлова ТАСС. При этом российский представитель в своем заявлении не упомянул об обстрелах участков разведения.

1 октября стороны в ТКГ согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но «режим тишины» не соблюдался

Разведение сил у Золотого и Петровского является условием для проведения саммита «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция).

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Люди
Дарка Олифер Мартин Сайдик Борис Грызлов
Прочее
Трехсторонняя контактная группа Разведение сторон
Места
Золотое Петровское

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