На Донетчине неизвестные подожгли торговый киоск

В Волновахе (Донецкая область) неизвестные подожгли торговый киоск на улице Центральной. В отделении полиции города сообщили, что пожар произошел в 3 часа ночи 15 октября.



«После локализации пожара спасатели установили, что возгорание произошло снаружи помещения, а также имеется характерный запах горюче-смазочных веществ», - говорится в сообщении правоохранителей.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.



Подробности происшествия устанавливаются.



По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.