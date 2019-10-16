От снайперских пуль на Донбассе погибли двое украинских военных. Известны их имена

На Донбассе 15 октября погибли два украинских военных – Ярослава Никоненко из Мирнограда и Юрий Громович из Харькова.



Никоненко была дочерью военнослужащего батальона «Айдар», погибшего в АТО в 2015 году. Служила в 101-й отдельной бригаде охраны Генштаба. Без матери осталась 13-летняя дочь Никоненко.

Юрий Громович - стрелок-помощник гранатометчика 92-й механизированной бригады имени атамана Ивана Сирко погиб от пули снайпера под Авдеевкой (Донецкая область).

В бригаде сообщили, что у Громовича есть дети и жена.