Россия отправила на Донбасс очередной «гуманитарный конвой»

Сегодня на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой и Луганской областей прибудет 87-й «гуманитарный конвой» МЧС России. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.



Колонна пересечет пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», которые граничат с неподконтрольными Украине районами Донбасса.



В МЧС РФ утверждают, что везут свыше 630 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы.

Международных наблюдателей не допускают к осмотру грузов российских «гуманитарных конвоев» на Донбассе.



Представитель США в ОБСЕ полагает, что Россия под видом гуманитарной помощи поставляет в регион грузы для военных целей.