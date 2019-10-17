Рада приняла закон об обличителях «большой» коррупции. Теперь их будут награждать

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект № 1010 об обличителях коррупции. Доккумент поддержали 252 депутата на сегодняшнем заседании.



Законопроект определяет правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты; приводит в норму порядок раскрытия обличителем коррупции информации; освобождает от юридической ответственности обличителей за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушением. Законопроект также предусматривает обеспечение государственной защиты обличителям.



Документ также предлагает значительно расширить гарантии защиты обличителей коррупции, в том числе предусматривает защиту прав и интересов бесплатной вторичной помощью, обеспечения правоохранительными органами безопасности таким лицам и представление интересов обличителей НАБУ и адвокатом.



Замглавы фракции «Слуга народа» Галина Янченко после голосования пояснила, что закон предполагает денежное вознаграждение из госбюджета для обличителей «большой» коррупции. «То есть тех преступлений, где ущерб для государства составлял 10 миллионов гривен и больше», — сказала она журналистам.



Янченко добавила, что обличитель получит вознаграждение «как только суд примет решение, что преступление имело место». Сумма вознаграждения будет составлять 10% от суммы, которая фигурировала в коррупционном преступлении.



Депутат отметила, что если обличитель является соучастником преступления, то он будет освобожден от уголовной ответсвенности, но денежной награды не получит.



Также на вознаграждение не смогут претендовать обличители, которые сообщили о факте коррупции анонимно.



