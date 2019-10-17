Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Бывший сотрудник СБУ заочно получил 12 лет тюрьмы за угрозы и пытки в рядах «МГБ ДНР»

17 октября 2019, 18:24

Бывший сотрудник СБУ заочно получил 12 лет тюрьмы за угрозы и пытки в рядах «МГБ ДНР»

Константиновский горрайонный суд Донецкой области заочно приговорил бывшего сотрудника Службы безопасности Украины к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований «ДНР». Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудник украинской спецслужбы в 2014 году стал начальником «Макеевского подразделения МГБ ДНР».

В сообщении говорится, что мужчина активно противодействовал военным подразделениям и правоохранительным органам, участвовавшим в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

«Злоумышленник, в частности, подыскивал среди местного населения граждан, которых под предлогами якобы уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих Вооруженных сил Украины и СБУ. В случае отказа сотрудничать он подвергал людей пыткам и угрожал им незаконным лишением свободы», - добавили в СБУ.

По решению Константиновского горрайонного суда фигурант дела осужден к 12 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания осужденного и приведения судебного решения в исполнение. Злоумышленник находится в розыске.

ТЕМЫ

Организации
СБУ МГБ ДНР
Места
Макеевка

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:24
Бывший сотрудник СБУ заочно получил 12 лет тюрьмы за угрозы и пытки в рядах «МГБ ДНР»
15:19
«ДНР» анонсировала открытие «представительства» в Бельгии
07:45
Россия отправила на Донбасс очередной «гуманитарный конвой»
23:48
Письмо из Макеевки и «удивление» Кремля. Главное за день
23:12
«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса
16:15
Пушилин прокомментировал требование Украины о роспуске «Л-ДНР»
10:58
Узник «ДНР» написал письмо Зеленскому. До этого он писал Порошенко
09:56
ОБСЕ подтвердила, что жители неподконтрольного Донбасса пострадали при детонации взрывчатки
07:46
За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военных, пятеро пострадали
23:55
В Минске спорили о разведении, в Луганске лишили свободы двух «шпионов». Главное за день
16:54
«ДНР» решила провести «клон» инвестиционного форума Зеленского. Участников не называют
16:30
«ЛНР» лишила свободы женщину на 14 лет по обвинению в «госизмене»
13:56
Боевики «ЛНР» обвинили местного жителя в работе на СБУ
09:28
В Луганске рассказали, кому нужен «паспорт ЛНР» для получения местной пенсии
21:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
21:20
Минобороны: В ВСУ есть полные данные о заминированных участках на подконтрольных территориях
20:39
СБУ: Пропавшими без вести на неподконтрольном Донбассе считаются 257 человек
20:03
Глава ДонОГА заявил, что при строительстве олимпийской базы сохранят зеленую зону
19:14
Нацсовет проверит телеканал «Макси-ТВ» из-за интервью Гордона с Азаровым
18:24
Бывший сотрудник СБУ заочно получил 12 лет тюрьмы за угрозы и пытки в рядах «МГБ ДНР»
18:08
В Раде создали спецкомиссию по вопросам территориальной целостности Украины
17:43
На КПВВ «Станица Луганская» теперь работает еще один электрокар
17:33
Глава Донецкой области сказал, что надеется на «нормандскую четверку»
17:04
Киевский суд снял арест с «дочки» Сбербанка России
16:43
Россия отказалась учесть требование Украины распустить «Л-ДНР», потому что его озвучило неофициальное лицо
16:17
Глава Донетчины пообещал усилить контроль над проектами за донорские деньги
15:19
«ДНР» анонсировала открытие «представительства» в Бельгии
14:50
Глава ДонОГА рассказал, как пройдет разведение войск на Донетчине
14:09
Задержан бывший замсекретаря СНБО Гладковский
13:12
Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому
все новости
ВИДЕО
Зеленский наградил военных на передовой в Донецкой области
14 октября, 19:15
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
14 октября, 14:30
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
14 октября, 10:31
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция