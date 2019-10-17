Бывший сотрудник СБУ заочно получил 12 лет тюрьмы за угрозы и пытки в рядах «МГБ ДНР»

Константиновский горрайонный суд Донецкой области заочно приговорил бывшего сотрудника Службы безопасности Украины к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований «ДНР». Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудник украинской спецслужбы в 2014 году стал начальником «Макеевского подразделения МГБ ДНР».

В сообщении говорится, что мужчина активно противодействовал военным подразделениям и правоохранительным органам, участвовавшим в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

«Злоумышленник, в частности, подыскивал среди местного населения граждан, которых под предлогами якобы уголовного преследования заставлял собирать информацию о военнослужащих Вооруженных сил Украины и СБУ. В случае отказа сотрудничать он подвергал людей пыткам и угрожал им незаконным лишением свободы», - добавили в СБУ.

По решению Константиновского горрайонного суда фигурант дела осужден к 12 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания осужденного и приведения судебного решения в исполнение. Злоумышленник находится в розыске.