В Киеве надеются на встречу лидеров «нормандской четверки» в ноябре

Министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится в ноябре.



«Президент Украины Владимир Зеленский сейчас делает все возможное для проведения встречи в «нормандском формате». Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится», — сказал Пристайко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

В понедельник Вадим Пристайко сообщил, что Франция и Германия направили России предложение относительно конкретных дат проведения саммита «нормандской четверки».