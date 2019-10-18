ДонОГА опровергла строительство водовода в обход оккупации

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко опроверг информацию о намерении властей начать строительство гидротехнических сооружений в обход подконтрольной боевикам территории. Об этом он написал в Facebook.



Кириленко отметил, что Донетчина по обе линии соприкосновения получает воду из единственного источника — канала Северский Донец-Донбасс, который берет свое начало на территории Славянского района и проходит по всей области.



По его словам, в планах ДонОГА — реконструкция и ремонт магистральных водопроводов и других объектов инфраструктуры КП «Вода Донбасса». Общая стоимость работ ориентировочно составляет 7,5 млрд гривен.



«В процессе модернизации компании должны решить две основные проблемы: улучшить качество воды и предоставлять ее в достаточном количестве всем потребителям круглосуточно», — заявил глава ДонОГА.