В Донецке объяснили, почему движение троллейбусов по главной улице стало хуже

Интервал движения троллейбусов по маршруту № 2 в неподконтрольном украинским властям Донецке стал больше, а вагоны переполнены. Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала «Оплот».



Директор подконтрольного группировке «ДНР» коммунального предприятия «Донэлектроавтоттранс» Юрий Атаманов пояснил, что это связано с нехваткой водителей троллейбусов. «Сегодня комплектность штата водителей депо, которое обеспечивает этот маршрут — 47%», — сказал он.



В связи с этим, на маршрут выходит меньшее количество троллейбусов, чем предусмотрено планом. По словам Атаманова, по маршруту «двойки» предусмотрено плановое количество в размере 27 троллейбусов, но сейчас выходит только 15 единиц подвижного состава.



«Мы везде трубим об этой проблеме, о том, что нам нужны водители. Мы готовы принимать водителей, вовремя платим им заработную плату», — подчеркнул директор предприятия. Размер заработной платы для водителей Атаманов не уточнил.



Маршрут № 2 проходит по улице Артема, которая считается главной транспортной артерией Донецка.