СБУ: Минобороны РФ использовали подконтрольное «ЛНР» предприятие для обхода санкций

Служба безопасности Украины объявила о подозрении одному из организаторов поставок продукции военного назначения для нужд министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным следствия, одно из машиностроительных предприятий на территории, подконтрольной группировке «ЛНР», организовало незаконные поставки продукции «фирме-прокладке», зарегистрированной в Московской области. В действительности, передает СБУ, комплектующие передавали реальным заказчикам для ремонта российской военной авиации.



В спецслужбы выяснили, что структуры МО РФ использовали такую схему, чтобы избежать санкций. При этом, как установили контрразведчики, руководство предприятия большую часть времени находится в Харькове, откуда осуществляли удаленный контроль за производством и поставками продукции.



«Задокументировано более 30 экспортных поставок на сумму более 50 млн российских рублей. Груз вывозили автотранспортом через временно не контролируемый участок российско-украинской границы. При этом машиностроительное предприятие регулярно платило налоги в бюджет террористической организации "ЛНР" и таможенные платежи органам страны-агрессора», - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.



Во время обысков, проведенных по месту жительства, в офисных помещениях и транспорте ключевых фигурантов незаконных сделок сотрудники СБУ изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности.



В рамках начатого уголовного производства одному из организаторов поставок объявлено о подозрении по ч.3 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.