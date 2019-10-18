Украина требует от РФ объяснений по «переписи населения» на Донбассе

Украина потребовала от России объяснений из-за так называемой переписи населения на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом сообщил советник постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Головченко на заседании совета ОБСЕ в столице Австрии, пишет «Укринформ».



«Мы обращаемся с требованием к российской делегации разъяснить цели так называемой переписи населения в оккупированных Россией частях Донбасса, о чем СММ [ОБСЕ] информировала в своих последних ежедневных докладах», - заявил он.



По словам дипломата, факт того, что лица, которые проводят «перепись», сообщили СММ о запрете общения с Миссией, вызывает дополнительное беспокойство тем, что собранная информация будет использована для запугивания местных жителей.



«Мы в очередной раз подчеркиваем российской стороне необходимость обеспечения полного и безопасного доступа СММ в оккупированные части Донбасса, чтобы иметь возможность отчитываться о ситуации по безопасности, а также мониторить и поддерживать уважение к правам человека и основным свободам», - заявил Головченко.