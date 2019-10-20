80 тысяч человек остались без воды в Лисичанске

Около 80 тысячи жителей Лисичанска Луганской области остались без централизованного водоснабжения после отключения трех насосных станций от электроэнергии. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



«18 октября в Лисичанске в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключено от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Билогоривського" и "Боровская"), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части м. Лисичанск, г.Приволье и г.Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей», — сказано в сообщении.



Спасатели подвозят техническую воду населению.

