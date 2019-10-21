В ОБСЕ сообщили о повреждениях в Золотом-5 и сгоревшем дома в Пикузах

В результате обстрелов получил повреждения пятиэтажный дом в Золотом-5 (Михайловке), а также сгорел дом в селе Пикузы (ранее Коминтерново). Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.



«19 октября в юго-западной части н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км к северо-западу от Луганска), примерно в 500 м от передовых позиций вооруженных формирований, в квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома на ул. Войкова, 5, наблюдатели обнаружили 2 пробоины в северном окне и пулю (калибра 7,62 мм) в оконном стекле, а также еще одну пулю, лежавшую на полу с разбитым стеклом», - говорится в отчете.



Женщина возрастом 80–89 лет рассказала членам патруля миссии, что рано утром 19 октября слышала звуки стрельбы.



В селе Пикузы на ул. Победы, 7, члены патруля СММ видели сгоревший дом без крыши и с уничтоженными окнами на восточной стене. Жительница населенного пункта рассказала, что 18 октября в населенном пункте произошел обстрел и в тот же день упомянутый дом сгорел.



Также на улице Ахматовой команда СММ видела свежую воронку посредине асфальтированной дороги. По оценкам наблюдателей минометной мины 82 мм была выпущена с западного направления.