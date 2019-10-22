В Мариуполе на круглый стол по экологии не пустили часть журналистов

В Мариуполе на круглый стол по вопросам экологии не пустили часть журналистов СМИ.



Круглый стол был совместно организован металлургическими предприятиями компании «Метинвест» олигарха Рината Ахметова и Донецкой облгосадминистрацией. От ДонОГА на мероприятии был заявлен директор департамента экологии Сергей Натрус.



Круглый стол проходил на территории меткомбината имени Ильича. Также представители предприятия организовывали экскурсию перед началом круглого стола. Приглашение на круглый стол редакциям пришло от представителей пресс-службы ОГА, но когда журналисты приехали на место, представитель внутренней охраны завода сообщил, что часть работников СМИ не может быть допущена на территорию предприятия. В частности, на круглый стол не смогли попасть журналисты местного телеканала ТV7.



Официально отказ мотивировали тем, что якобы приглашения от ОГА недостаточно, и нужно было заранее подавать на проверку представителям «Метинвеста» данные журналистов и список техники. Журналисты ТV7 отметили, что не планировали участвовать в организованной экскурсии, а только в круглом столе при участии городских властей и ОГА, но их все равно не пустили.



При этом на мероприятие пустили съемочные группы телеканалов «Сигма» (входит в «Медиа группу Украина» Ахметова) и «Мариупольское телевидение» (владеет «Метинвест»), а также журналистов газеты «Приазовский рабочий» («Медиа группа Украина»).



Как отметила главный редактор CitySites Анна Романенко, их изданию 0629 предоставили доступ на объект после подачи документов на прошлой неделе, однако забыли сообщить точное время и расписание мероприятий.